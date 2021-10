Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf der Gotenstraße in Hörde: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1142

Nach einem Raub auf der Gotenstraße am Montagmittag (25.10.) um ca. 11:45 Uhr sucht die Polizei nach einem Täter. Erste Ermittlungen zufolge befand sich eine 19-Jährige Dortmunderin auf dem Weg zur Arbeit auf der Gotenstraße in Richtung Hermannstraße, als ein bislang unbekannter Tatverdächtiger an sie herantrat und versuchte ihr Smartphone aus ihren Händen zu reißen. Die Geschädigte hielt ihr Handy fest, woraufhin der Unbekannte die junge Frau schubste und auf sie einschlug. Im Anschluss nahm er das Smartphone an sich und warf es jedoch direkt wieder zu Boden. Danach flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Am Oelpfad. Die Frau nahm ihr beschädigtes Smartphone an sich, ging zu ihrer nahe gelegenen Arbeitsstelle und verständigte die Polizei. Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst versorgte die 19-Jährige. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - Ca. 190 cm groß - Schlanke Statur - Dunkle (schwarze) Stepp/- Daunenjacke - Dunkle (schwarze) Jogginghose mit einem silbernen "Nike"-Zeichen Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell