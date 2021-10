Polizei Dortmund

POL-DO: Sachbeschädigung an einer Tankstelle - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:1034

Ein offensichtlich alkoholisierter Mann löste am Donnerstagabend (30.9.2021) einen Polizeieinsatz aus, da er an einer Tankstelle an der Bornstraße in Dortmund die Eingangstür beschädigte und flüchtete. Ein Tankstellenmitarbeiter rief die Polizei und konnte den geflüchteten Mann beschreiben.

Gegen 23.03 Uhr informierte der Mitarbeiter die Polizei über eine randalierende Person vor der Eingangstür. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnte zunächst keine Person angetroffen werden. Einige Meter weiter stellten weitere Polizeibeamte einen alkoholisierten Mann fest, auf den die Beschreibung zutraf.

Die Polizeibeamten sprachen den 47-jährigen Mann an. Dieser reagierte sofort aggressiv. Auch die Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) beruhigte ihn nicht. Der Mann riss seine Jacke auf, ballte die Fäuste und schlug abwechselnd mit den Fäusten auf seine Brust. Anschließend beleidigte er die Beamten und lief auf diese zu. Nach Androhung setzte ein Polizist daraufhin das DEIG ein.

Schließlich konnte der 47-Jährige fixiert und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden.

Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Dortmund. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung und einer Beleidigung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell