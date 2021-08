Polizei Dortmund

POL-DO: Randalierer im Mehrfamilienhaus - Polizei setzt Distanzelektroimpulsgerät ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0881

Mit massiver Gewalt trat ein 31-jähriger Mann am Samstag (21.08.2021) in der Nordstraße in Dortmund Anwohnern eines Mehrfamilienhauses und der Polizei gegenüber. Eine Mutter mit Kindern rettete sich laut Augenzeugen sogar aus dem Gebäude. Die Polizei setzte ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein, um den Mann fixieren zu können.

Gegen 3.45 Uhr informierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei über eine randalierende Person im Hausflur. Der Mann hatte bereits einen 23-Jährigen und einen 20-Jährigen - mit umherfliegenden Gegenständen (wie Flaschen) - am Kopf getroffen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet worden. Gegen eine weitere trat der 31-jährige Dortmunder gerade ein. Nachdem die Polizeibeamten den Mann angesprochen hatten, reagierte dieser sofort aggressiv. Auch die Androhung des DEIG beruhigte ihn nicht. Unvermittelt beendete er daraufhin das gewaltsame Einwirken auf die fremde Wohnungstür und lief augenscheinlich aggressiv auf die Beamten zu. Diese setzten daraufhin das DEIG ein.

Nach Einsatz des Gerätes zur Vermeidung weiterer Gewalttaten konnte der 31-Jährige fixiert werden. Bei der medizinischen Kontrolle ordnete der eingesetzte Arzt eine vorsorgliche Kontrolle im Krankenhaus an. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen ihn.

Ein Rettungswagen brachte auch den leicht verletzten 23-Jährige (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 20-Jährige (aus Dortmund) war ebenfalls am Kopf durch einen Gegenstand getroffen worden - er zog sich offenbar aber keine Verletzungen zu.

