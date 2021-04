Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisstenfahndung - Polizei sucht Mutter (31) und Sohn im Alter von acht Monaten

Dortmund (ots)

Mit einem Lichtbild sucht die Dortmunder Polizei aktuell die 31-jährige Romina C. und ihren nur acht Monate alten Sohn Rayan. Die junge Frau wurde zuletzt am 27. April mit ihrem Kind in der Oesterholzstraße gesehen.

Das Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind liegt bei einem Vormund. Eine Gefährdung des Kindeswohls kann durch das Jugendamt nicht ausgeschlossen werden.

Alle bisherigen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden von Romina und Rayan.

Haben Sie die Mutter und das Kind gesehen und/oder können Sie Angaben zum Aufenthaltsort beider Personen geben? Melden Sie sich bitte umgehend bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

