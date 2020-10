Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brand und Einbruchversuchen in Kleingartenanlage

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1132

Nach einem Brand und zwei Einbruchversuchen in einer Kleingartenanlage in Dortmund-Kirchlinde sucht die Polizei Zeugen. Der Brand wurde in der Nacht zu Donnerstag (15. Oktober) gemeldet.

Gegen 4.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Es brannte eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Straße Littgenloh. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu wenden.

Ein Zusammenhang mit den bisherigen Bränden im Dortmunder Westen wird nach den ersten Ermittlungen nicht gesehen.

Auch ob es einen Zusammenhang mit zwei Einbruchversuchen in derselben Kleingartenanlage gibt, ist bisher nicht erwiesen. Diese wurden der Polizei ebenfalls am Donnerstag gemeldet. Unbekannte hatten offenbar zwischen Dienstagabend und heute Morgen versucht in zwei benachbarte Lauben einzubrechen. An einer der Lauben entwendeten sie zudem mehrere Solarlampen.

Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell