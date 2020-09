Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Verletzte und sechs beteiligte Autos - Unfall auf der Martener Straße

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Martener Straße am Sonntagmittag (27. September) sind drei Personen verletzt worden. Ein 61-Jähriger prallte mit seinem Auto gegen sechs weitere Autos.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 61-Jähriger aus Dortmund die Martener Straße in Richtung Lütgendortmund (Westen). Aus ungeklärter Ursache verlor der Dortmunder die Kontrolle über sein Auto und prallte in sechs geparkte Autos. Alle sechs geparkten Autos befanden sich auf dem daneben befindlichen Parkstreifen an der Martener Straße.

Ein 22-jähriger Dortmunder hatte zuvor sein Auto dort abgestellt. Noch bevor er und seine 23-Jährige Beifahrerin das Auto verlassen konnten, kam es zum Unfall. Der 61-Jährige Dortmunder sowie der 22-Jährige Mann und dessen Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr Dortmund aus den Autos geborgen werden.

Alle drei Personen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 32.500 Euro.

