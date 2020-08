Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Presseerklärung der StA Dortmund und der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0927 Am Morgen des 29.08.2020 kam es in der Oesterholzstraße in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Rahmen dessen wurde ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger durch einen Stich einer 52-jährigen deutschen Tatverdächtigen lebensgefährlich verletzt. Die Tatverdächtige wurde festgenommen.

Durch das Amtsgericht Dortmund wurde gegen die 52-jährige Untersuchungshaft angeordnet.

