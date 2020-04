POL-DO: Rauschgiftspürhund Bascos Beute der vergangenen Tage

Polizei Dortmund

Rauschgiftspürhund Bascos Beute der vergangenen Tage

Dortmund

Bei vier Einsätzen in den letzten Tagen schnüffelte Diensthund Basco in der Dortmunder Nordstadt fleißig nach Betäubungsmitteln in versteckten sogenannten Bunkern und Depots - und er wurde in allen vier Einsätzen fündig.

Am 25. März stellten Polizeibeamte in einem Erdbunker in der Mallinckrodtsraße insgesamt 31 Portionstüten mit Marihuana sicher. Am 30. März erschnüffelte Basco ein Depot an der Mallinckrodtstraße in einem Grünstreifen. Hier lagerten insgesamt 32 Portionstüten mit Marihuana. Kurze Zeit später entdeckte der Rauschgiftspürhund ein weiteres Depot: In einer Tüte fanden die Beamten 16 Ecstasytabletten auf. Gestern (31. März) gab Basco keine Ruhe, bis er seine menschlichen Kollegen auf sieben Erdbunker zwischen Flotowstraße und Mallinckrodtstraße mit insgesamt 77 Tüten Marihuana aufmerksam machen konnte.

Die Polizeibeamten stellten das Betäubungsmittel sicher. Noch vor Ort erhielten Basco und sein Herrchen Lob und wohlwollenden Zuspruch von anwesenden Menschen, die sich sichtlich erfreut über den Einsatz im Kampf gegen die Betäubungsmittelkriminalität zeigten.

Basco und seine Diensthundkolleg*innen bleiben am Ball und werden auch weiterhin fleißig Betäubungsmittel erschnüffeln!

