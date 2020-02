Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in der Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0221

Am späten Freitagabend (21. Februar) sind zwei junge Männer auf dem Platz von Netanya von einer größeren Personengruppe angesprochen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge standen die beiden Recklinghäuser im Alter von 17 und 18 Jahren in Höhe der Kampstraße, als ein Jugendlicher gegen 22.10 Uhr auf sie zuging. Nach einer kurzen Provokation des Unbekannten rief dieser augenscheinlich mehrere Bekannte hinzu. Die beiden Recklinghäuser sahen sich nun einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen gegenüber. Offenbar von der Gruppe angestachelt schlug der Wortführer in das Gesicht des 17-Jährigen. Ein zweiter Täter forderte daraufhin den Recklinghäuser unter Vorhalt eines Messers auf, die Geldbörse auszuhändigen. Ein dritter Täter nahm zudem eine Glasflasche auf und hielt diese drohend in Richtung der beiden jungen Männer. Mit der Beute flüchtete die Gruppe anschließend vom Tatort.

Die drei Hauptverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

"Faustschlag": männlich, etwa 16 Jahre alt und 1,80 m groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und dunklen Schuhen, Undercut-Frisur.

"Messer": männlich, ebenfalls ca. 16 Jahre alt, dunkel gekleidet und ca. 1,80 m groß.

"Flaschenträger": männlich, etwa 16 Jahre alt und 1,80 m groß, trug zur Tatzeit einen weißen Pullover, zudem lockige Haare und Schnurrbart.

Alle Tatverdächtigen hatten Zeugenaussagen zufolge ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienvertreter: Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

