Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrskontrolle mit Folgen...

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0612

Beamte der Dortmunder Polizei haben am Samstagnachmittag (1.6.) in der Gronaustraße ein Auto zur Kontrolle angehalten. Dass sie dabei den Geruch von Marihuana wahrnahmen, hatte schließlich nicht nur für die Fahrerin Folgen.

Als die Polizisten den Wagen einer 35-jährigen Dortmunderin gegen 17.05 Uhr anhielten, nahmen sie den Geruch von Marihuana aus dem Fahrzeuginneren wahr. Da die Fahrerin augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe. Zudem stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. Doch damit nicht genug: Der Beifahrer der Frau, ein 37-jähriger Dortmunder, trug diverse Betäubungsmittel in nicht geringer Menge bei sich. Hinzu kamen mehr als 800 Euro Bargeld, welches er zum Großteil zerknittert in Tabaktüten aufbewahrte. Weil sich im Verlauf Hinweise auf weitere Drogen in seiner Wohnung in der nördlichen Dortmunder Innenstadt ergaben, durchsuchten die Polizisten diese kurz danach. Und auch dort fanden sie Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, darunter offenbar Haschisch und Amphetamine.

Die Polizisten nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

