Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Tatverdächtige nach Raubdelikt festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0494

Nach einem Raubdelikt in der Kaiserstraße in der Nacht auf den heutigen Sonntag (5. Mai) hat die Polizei zwei Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge gingen zwei junge Dortmunder (19 und 20 Jahre alt) gegen 3.45 Uhr über die Kaiserstraße in Richtung Osten. Etwa in Höhe des Landgerichts wurden sie von den späteren Tatverdächtigen angesprochen. Noch bevor die beiden Dortmunder reagieren konnten, schlugen die zwei Männer auf sie ein. Dabei nutzten sie u.a. eine Glasflasche. Diese traf den 20-Jährigen in Höhe der Stirn. Als er zusammensackte, schlugen die beiden Männer weiter auf den 19-Jährigen ein. Sie entrissen ihm anschließend die Jacke sowie weitere Wertsachen. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Heiliger Weg.

Wenig später trafen die ersten Streifenwagen am Tatort ein. In einem Hinterhof des Heiligen Wegs konnten die beiden Tatverdächtigen entdeckt und festgenommen werden. Die zuvor entwendete Jacke befand sich in einer Mülltonne, die Wertsachen konnten ebenfalls aufgefunden werden.

Bei den mutmaßlichen Räubern handelt es sich um zwei Dortmunder im Alter von 18 und 19 Jahren. Sie sind bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Hinweis für Medienvertreter: Ihre Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag wieder zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell