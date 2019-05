Polizei Dortmund

POL-DO: Auto landet nach Trunkenheitsfahrt in Böschung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0492

Ein 35-jähriger Autofahrer ist am gestrigen Samstagabend (4. Mai) in Dortmund-Brackel zunächst eine Böschung hinauf und anschließend gegen einen Baum gefahren.

Ersten Ermittlungen zufolge schnappte sich der Dortmunder einen Freund und drehte mit ihm einige Runden, um "den Kopf frei zu kriegen". An und für sich ist das keine schlechte Idee. Allerdings nicht, wenn man betrunken ist, keinen Führerschein hat und der rechtmäßige Besitzer des Autos überhaupt nichts von der unfreiwilligen Leihe weiß. Weil sich der 35-Jährige zudem im Dortmunder Osten nicht auskannte, fuhr er mit seinem Begleiter in die Straße Westkamp. Ortskundige wissen, dass es sich hierbei um eine Sackgasse handelt. Sie wissen auch, dass am Anfang der Straße ein "Zone 30-Schild" aufgestellt ist. Der 35-Jährige hingegen hatte diese Infos offenbar nicht. Ebenso schien er nicht zu wissen, wofür das Pedal zwischen Gas und Kupplung notwendig ist. Also fuhr er am Ende der Straße zunächst eine Böschung hinauf, ehe er gegen einen Baum stieß. Hier endete schließlich die Spritztour des 35-Jährigen. Weder er noch sein Beifahrer wurden verletzt. Das "geliehene" Auto hingegen wurde arg in Mitleidenschaft gezogen und musste abgeschleppt werden. Zudem musste die Feuerwehr einen nach dem Aufprall auf die Straße ragenden Baum entfernen.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Gebrauch von Kraftwagen sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Soviel zum Thema "den Kopf frei kriegen".

Hinweis für Medienvertreter: Ihre Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag wieder zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortmunder Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell