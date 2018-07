POL-AA: Schwäbisch Hall: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen:

Am 15.06.2018 berichtete das Polizeipräsidium Aalen von einem räuberischen Diebstahl an der Lehrerakademie auf der Comburg. Bei diesem Diebstahl wurde ein unbekannter junger Mann von Angestellten der Comburg auf frischer Tat bei einem Diebstahl in den Akademieräumlichkeiten ertappt. Dem Mann gelang nach einer Rangelei die Flucht, wobei eine Angestellte dabei verletzt wurde. Weiterhin berichtete das PP Aalen am 29.05.2018 über einen unbekannten Mann, welcher sich unberechtigterweise in den Räumlichkeiten eines Imbisses aufhielt. Nachdem er von einem Mitarbeiter dort entdeckt wurde, versetzte er diesem einen Faustschlag und flüchtete. Am gestrigen Mittwoch konnte nun nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei in Schwäbisch Hall ein 18-jähriger Rumäne festgenommen werden, der dieser Taten dringend verdächtig ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall, wurde der Mann einer Haftrichterin vorgeführt, welche die Untersuchungshaft anordnete. Dem 18-Jährigen werden noch mindestens drei weitere Straftaten vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

