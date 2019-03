Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Sachbeschädigung in Lüner Parkhaus - Polizei fahndet mit Lichtbildern

Dortmund (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar dieses Jahres die Eingangstür sowie mehrere Wände in einem Lüner Parkhaus mit diversen Schriftzügen beschmiert. Eine Überwachungskamera im Inneren des Parkhauses am Christinentor fertigte dabei im Zeitraum von 20.10 Uhr bis um 8.22 Uhr des nächsten Morgen Aufnahmen der Tatverdächtigen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Kennen Sie die auf den Fotos abgebildeten Personen oder können Sie weitere Angaben zur Tat machen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

