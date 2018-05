POL-DO: Maiveranstaltungen in Lünen - Polizei zieht kurze Bilanz

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0635

3000 Teilnehmer beim Familienfest des DGB im Seepark und rund 4000 "Maigänger" mit Bollerwagen, Bier und Grillwurst auf der Grillhüttenwiese am Cappenberger See begrüßten den ersten Mai in Lünen.

Die Einsatzkräfte schilderten die Stimmung als ausgelassen und besser als im Vorjahr. Mit fortschreitender Tageszeit stiegen jedoch auch der Alkoholpegel und damit einhergehenden Ausfallerscheinungen. Vor allem am Cappenberger See gingen die Einsatzkräfte der Polizei schnell und konsequent gegen alkoholisierte Randalierer vor. Mehrfach gingen die Einsatzkräfte gegen entsprechende Gruppierungen vor und konnten somit weitere Auseinandersetzungen auf der Grillwiese im Keim ersticken.

45 Personen, größtenteils alkoholisierte Jugendlich bzw. junge Erwachsene, mussten durch Sanitäter des roten Kreuzes behandelt werden. Acht davon mussten in Krankenhäuser transportiert werden.

Auf dem Veranstaltungsgelände kam es in bislang drei Fällen zu sexuellen Übergriffen. In allen Fällen erstatteten die betroffenen Frauen Strafanzeige.

In einem Fall wurde eine 18-Jährige, nach eigenen Angaben, durch einen Unbekannten begrapscht. Die Frau meldete sich umgehend bei der Polizei und gab eine detaillierte Täterbeschreibung ab. Im Zuge der Fahndung konnte ein 22-Jähriger aus Lünen als Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Im zweiten Sachverhalt wurde eine 16-Jährige aus Bergkamen von einem unbekannten am Rande der Veranstaltung auf den Grillwiesen gegen ihren Willen angefasst. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an.

Im dritten Sachverhalt wurde eine 17-Jährige von einem Unbekannten zunächst gefragt ob sie Leergut dabei habe. Als die junge Frau dies verneinte, fasste ihr der Unbekannte an die Brust und in den Schritt. Die Frau setzte sich massiv zur Wehr und konnte den Unbekannten in die Flucht schlagen. Auch in diesem Fall wandte sich die 17-Jährige sofort an die Einsatzkräfte. Die Ermittlungen hinsichtlich des Tatverdächtigen dauern zurzeit noch an. Ein Polizeibeamter wurde bei einem Unfallgeschehen verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Insgesamt nahmen die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Beamte 19 Strafanzeigen auf. Unter anderem wegen Sexualdelikten, Beleidigungen, Körperverletzungen und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte. Die Einsatzkräfte erteilten 27 Platzverweise, nahmen drei Personen fest und sechs in Gewahrsam.

