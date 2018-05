POL-DO: Zwei Schwerverletzte nach Unfall am Buddenacker

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0632

Bei einem Unfall in der Straße Buddenacker heute Morgen (2.5.) verletzten sich zwei Pkw Fahrer schwer, die Straße war für die Unfallaufnahme gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 71-jähriger Dortmunder um 9:39 Uhr in seinem Opel Astra mitsamt Anhänger auf der Straße Buddenacker in Fahrtrichtung Süden. Beim Abbiegen nach links in eine Grundstückseinfahrt übersah er einen entgegenkommenden Pkw und prallte mit der A-Klasse eines 75-jährigen Dortmunders zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Astra um und blieb auf der Seite liegen. Der Anhänger riss ab. Der 71-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden.

Die A-Klasse schleuderte gegen einen geparkten Golf und kam dort zum Stillstand.

Beide Fahrer wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Autos erlitten erhebliche Schäden und mussten abgeschleppt werden.

Für rund eine Stunde wurde die Straße komplett gesperrt. Es entstand ein Rückstau von ca. 1 km.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.

