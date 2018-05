POL-DO: Seniorin in Dorstfeld beraubt - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0630

Wie bereits mit der lfd. Nr. 0573 berichtet, haben vier bislang unbekannte Täter einer Seniorin am 21. April eine Goldkette vom Hals gerissen. Wie jetzt bekannt wurde, ist dies einer 81-jährigen Dortmunderin am gleichen Tag in Dorstfeld ebenso wiederfahren.

Die auf einen Rollator angewiesene Dortmunderin ging gegen 17.10 Uhr von der Unterbank in Richtung Wittener Straße. Etwa auf der Höhe der Kreuzung Vogelpothsweg/Wittener Straße liefen zwei Jugendliche an ihr vorbei. Einer hielt kurz inne und dreht um. Der junge Mann stellte sich vor die Seniorin und riss ihr die Kette vom Hals. Anschließend flüchteten beide zu Fuß in Richtung Wittener Straße.

Der Haupttäter war etwa 1,55 m groß und 14 bis 15 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare (an den Seiten rasiert) und einen dunklen Teint. Zur Tatzeit war der Junge dunkel gekleidet. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

Ein Tatzusammenhang zum Raubdelikt in Dortmund-Lütgendortmund kann nicht ausgeschlossen werden.

