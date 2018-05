POL-DO: Festnahme zweier Autoaufbrecher nach Hinweis eines aufmerksamen Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0627

Die Dortmunder Polizei hat am vergangenen Samstag (28.4.), nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, zwei Autoaufbrecher auf frischer Tat festgenommen.

Der 35-jährige Zeuge alarmierte um 23:21 Uhr die Polizei. Über den Notruf meldete er zwei verdächtige Männer, die sich an einem geparkten Auto in der Nordstraße zu schaffen machten. Polizeibeamte trafen die beschriebenen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe an und nahmen sie fest. Es handelt sich dabei zwei bulgarische Staatsangehörige (29 und 30 Jahre), die bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten sind. Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen fanden die Beamten das Griffstück eines Schraubendrehers auf, welches zu dem noch im Fahrzeug steckenden Werkzeug gehörte.

Dank der schnellen Reaktion des Zeugen war es den Männern offenbar nicht gelungen, das Fahrzeug vor Eintreffen der Polizei zu knacken und Beute zu machen.

Beide wurden in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern an.

