Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260705 - 0853 Frankfurt - Preungesheim: Vermisste Person

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Frankfurt (ots)

(la) Seit heute Mittag (05. Juli 2026), gegen 15:00 Uhr, wird der 21-jährige Adrian A. aus der August-Schanz-Straße 33 in Frankfurt Preungesheim vermisst. Der A. ist aktuell unbekannten Aufenthaltes. Aufgrund einer Erkrankung kann er sich alleine nicht orientieren. Zudem spricht er nur rumänisch.

Der A. kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm groß, schmale Statur, leicht gebückte Körperhaltung, dunkle Haare, bekleidet mit schwarzer Adidas Sporthose, einem weißen Adidas Oberteil sowie braunen Sandalen

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