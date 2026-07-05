Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260704 - 0852 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahmen nach drei versuchten Raubüberfällen

Frankfurt (ots)

(la) Bereits am Freitagabend (03. Juli 2026) versuchte ein 38 Jahre alter Mann einem 47-Jährigen in der Niddastraße unter Vorhalt eines Messers Tasche und Mobiltelefon zu rauben. Am Samstag (04. Juli 2026) erkannte der 47-Jährige den Tatverdächtigen wieder und deutete ihn gegenüber anwesenden Polizeibeamten heraus, welche ihn in der Folge festnehmen konnten.

Sonntagnacht (05. Juli 2026), gegen 03:30 Uhr, versuchte ein 26 Jahre alter Mann zwei verschiedenen Personen in der Straße "Am Hauptbahnhof" deren Goldketten zu rauben. Auch hier konnten Zeugen den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen von Polizeibeamten festhalten. Bei der anschließenden Festnahme stellten die Beamten fest, dass gegen den 26-Jährigen ein Aufenthaltsverbot für das Bahnhofsviertel vorlag, weshalb man ihn kurzerhand in Gewahrsam nahm.

Sowohl der 38-jährige Mann als auch der 26-Jährige müssen sich nun wegen versuchter Raubstraftaten verantworten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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