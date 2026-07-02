Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260702 - 0841 Frankfurt - Westend-Nord: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Montag (29. Juni 2026) wird der 71-jährige Herr Albin S. aus der Hansaallee in Frankfurt/ Westend-Nord vermisst.

Letztmalig wurde er in der Nacht von Sonntag (28. Juni 2026) auf Montag (29.Juni 2026) im Außenbereich des Seniorenzentrums im Bereich der Hansaallee gesehen.

Albin S. ist auf einen Rollstuhl angewiesen, da ihm das rechte Bein amputiert wurde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr S. in einer hilflosen Lage befindet.

Albin S. kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 71 Jahre alt, schlanke Statur, schütteres Haar.

Ein älteres Foto des Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/71-jaehriger-vermisst

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

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