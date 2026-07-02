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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260702 - 0840 Frankfurt - Gallus: Polizisten finden Tresor - Zeugen gesucht

POL-F: 260702 - 0840 Frankfurt - Gallus: Polizisten finden Tresor - Zeugen gesucht
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Frankfurt (ots)

(ha) Aufmerksame Polizeibeamte entdeckten am gestrigen Mittwochabend (01. Juni 2026) gegen 21:30 Uhr einen Tresor (45x69x40 cm) auf der Kölner Straße liegend. Die Beamten stellten den über 50kg schweren Tresor sicher. Ob er im Zusammenhang mit einer Straftat steht, ist Gegenstand der umgehend eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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