Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260609 - 0728 Frankfurt - Seckbach: Trickdiebstahl aus Wohnung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Nachmittag (08. Juni 2026) verschafften sich zwei Frauen unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame in Seckbach und stahlen Schmuck sowie Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 15:00 Uhr klingelte nach bisherigen Erkenntnissen zunächst eine Frau an der Tür der 93-jährigen Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in der Flinschstraße. Unter dem Vorwand, Bargeld für einen Nachbarn abgeben zu wollen, verschaffte sich die unbekannte Frau Zutritt zur Wohnung und öffnete kurz darauf ihrer Komplizin die Wohnungstür. Während die 93-Jährige weiter durch die erste Frau abgelenkt wurde, durchsuchte die Komplizin die Wohnung. Dass Bargeld und Schmuck entwendet worden waren, erkannte die 93-Jährige erst nachdem die Frauen die Wohnung bereits verlassen hatten.

Die erste Frau wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt, etwa 170 cm groß und korpulent. Sie hatte blondgefärbte mittellange Haare, war stark geschminkt und trug eine Umhängetasche. Sie sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Die Komplizin wird als etwa 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß und schlank beschrieben. Sie hatte dunkle Haare, trug einen Strohhut und ebenfalls eine Umhängetasche.

Sie flohen auf der Flinschstraße in Richtung "Am Erlenbruch".

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, melden Sie sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755 95499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

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