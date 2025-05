Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250501 - 0465 Frankfurt-Bornheim: Täterfestnahme nach Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (1. Mai 2025) kam es in Bornheim zu einer Beleidigung und einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von zwei Männern im Alter von 51 und 75 Jahren.

Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich die beiden Männer gegen 01:25 Uhr auf dem Heimweg und trafen in der Gagernstraße auf den 35-jährigen Tatverdächtigen. Dieser beleidigte zunächst die beiden Männer und griff den 51-Jährigen unvermittelt an. Daraufhin fiel der Geschädigte zu Boden und der Tatverdächtige trat ihm dabei gegen den Hinterkopf. Im Anschluss flüchtete der Angreifer fußläufig. Nach Eintreffen der Polizei konnte der 35-Jährige durch Hinweise von Zeugen in einem Wohnhaus in der Nähe lokalisiert und festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme beleidigte der Tatverdächtige eine Polizeibeamtin und verhielt sich aggressiv.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell