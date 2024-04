Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240401- 0364 Frankfurt - Frankfurter Berg: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstag, den 30. März 2024 kam es im Margeritenweg in einer Wohnung zu einem Brand. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr der Stadt Frankfurt teilte den Wohnungsbrand im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses mit. Auf Grund der starken Rauchentwicklung musste das gesamte Gebäude geräumt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell lokalisiert und gelöscht werden. In der Wohnung wurden keine Personen festgestellt. Auch die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt, sie konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung allerdings ist unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Die Brandursache dürfte nach bisherigem Kenntnisstand in einem technischen Defekt liegen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

