POL-F: 240317 - 0303 Frankfurt - Griesheim: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitag, den 15. März 2024 kam es in der Kleyerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein 86-Jähriger befuhr mit seinem Smart die Kleyerstraße aus Griesheim kommend in Richtung Gallus. In Höhe der Hausnummer 99 kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Fahrsteifen ab und fuhr in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem LKW. Der Fahrer des Smart wurde dabei schwer verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Der 62-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Kleyerstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

