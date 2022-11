Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221115 - 1316 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Verkehrsunfall mit U-Bahn

Frankfurt (ots)

(th) Am Montagabend (14. November 2022) kam es gegen 23.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pkw und einer U-Bahn der Linie 7 am Bahnübergang Am Erlenbruch. Der Fahrer des Pkw wurde dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der Fahrer des Pkw vom Vorplatz der PSD-Bank-Arena, dem Richard-Herrmann-Platz, über den unbeschrankten Bahnübergang auf die Straße Am Riederbruch abbiegen.

Dabei übersah er die aus Richtung Johanna-Tesch-Platz herannahende U-Bahn. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die U-Bahn nicht rechtzeitig anhalten - es kam zum Zusammenstoß.

Der Pkw wurde in der Folge gegen einen Oberleitungsmast gedrückt. Der 60-jährige Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde leicht verletzt und anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der 42 Jahre alte Fahrer der U-Bahn erlitt einen Schock. Er wurde ambulant betreut.

Sowohl an der U-Bahn, als auch am Oberleitungsmast entstand erheblicher Sachschaden. Dieser lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern. Der Bahnübergang, sowie die Straße Am Riederbruch waren von 23.15 Uhr bis 02.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell