POL-F: 220620 - 0655 Frankfurt-Seckbach: Trickbetrug

(fue) Bereits am Dienstag, den 14. Juni 2022, gegen 13.00 Uhr, klingelte es an der Haustür einer 81-jährigen Frau in der Hochstädter Straße. Vor der Tür standen angebliche Handwerker, die anboten, dass Dach der Gartenhütte für 3.900 EUR zu sanieren. Nach kurzer Zeit hatten die "Dachdecker" ihre Arbeit in einfachster Weise beendet und erschienen bei der Geschädigten um das Geld zu kassieren. Dabei gelang es ihnen, die Geschädigte abzulenken und aus einer Geldkassette im Wohnzimmer noch mehrere tausend EUR zu erbeuten. Die Geschädigte meldete erst fünf Tage später den Vorfall ihrer Tochter, die nun umgehend die Polizei verständigte. Mit einem weiteren Auftreten der falschen Handwerker muss gerechnet werden.

