POL-F: 220616 - 0635 Frankfurt/Kalbach-Riedberg: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 14. Juni 2022, gegen 14.45 Uhr, stellte ein 76-jähriger Mann seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Am Martinszehnten ab. Zwei bislang unbekannt gebliebene Frauen holten ihn zu Fuß ein und sprachen ihn an. Sie lenkten ihn durch Körperkontakt ab, eine der Frauen griff ihm in den Schritt. Der 76-Jährige setzte sich gegen das Gebaren der Frauen zur Wehr, woraufhin diese von ihm abließen und mit einem grauen 1er BMW verschwanden, in dem sich noch eine weitere Person befunden hatte. Erst jetzt bemerkte der Geschädigte, dass es den Täterinnen gelungen war, ihm seine Rolex Armbanduhr vom Handgelenk zu entwenden.

Täterbeschreibung:

1. Täterin: 30-40 Jahre alt und 160-170 cm groß. Osteuropäisches Erscheinungsbild, stämmige Figur, helle Hautfarbe, dunkelblondes Haar. Bekleidet mit einem beigen Kleid oder Rock, sprach gebrochenes Englisch.

2. Täterin: 30-40 Jahre alt und 160-170 cm groß. Osteuropäisches Erscheinungsbild, stämmige Figur. Helle Hautfarbe, dunkelblondes Haar. Bekleidet mit einem weißen Kleid oder Rock.

