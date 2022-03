Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220328 - 0355 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Täterfestnahme nach Straßenraub

Frankfurt (ots)

(fl) Am Sonntagabend, 27.03.2022, ereignete sich um ca. 18:10 Uhr ein Straßenraub in der Moselstraße. Dabei konnte der 19-jährige Tatverdächtigte kurze Zeit später festgenommen werden.

Ein 48-jähriger Mann ging die Moselstraße entlang als ihm unvermittelt mit Reizgas in das Gesicht gesprüht wurde. Das Opfer sah kurze Zeit nichts mehr, wodurch der Täter in dessen Taschen griff und insgesamt 150 EUR entwenden konnte. Anschließend flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Der Vorfall wurde jedoch durch einen 39-jährigen Zeugen beobachtet, welcher umgehend die Polizei verständigte. Das Opfer musste vor Ort in einem Krankenwagen behandelt werden. Der Zeuge hat zu einem späteren Zeitpunkt den 19-Jährigen wiedererkannt, wodurch eine alarmierte Polizeistreife diesen festnehmen konnte. Weiterhin lag gegen den Täter ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell