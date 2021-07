Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Um fast 20.000 Euro betrogen +++ Täterin nach Raub festgenommen +++ mit Kampfhund gedroht +++ Einbrecher flüchtet +++ bei Auseinandersetzung Nase gebrochen +++ räuberischer Diebstahl wegen Basecap

Wiesbaden (ots)

1. Betrüger erbeuten fast 20.000 Euro,

Wiesbaden, Samstag, 24.07.2021, 13:45 Uhr

(he)Am Samstagmittag erbeuteten Telefonbetrüger vom Konto einer Wiesbadenerin fast 20.000 Euro. Die Geschädigte wurde telefonisch kontaktiert und der Anrufer gab sich als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Hausbank der Angerufenen aus. Er berichtete, dass auf dem Konto der Dame "Unregelmäßigkeiten" festgestellt worden wären und eine größere Abbuchung von oder nach "Paris" getätigt worden sei. Um diese Abbuchung wieder rückgängig zu machen und das Geld wieder "zurückholen zu können", verlanget er mehrere Tan-Nummern der Wiesbadenerin. Natürlich war das Opfer erschrocken, wollte einen möglichen finanziellen Schaden verhindern und übermittelte telefonisch die geforderten Geheimnummern. Diese nutzten nun der Täter und hob im Nachgang des Telefonates blitzschnell die Schadenssumme vom Konto der Geschädigten ab. Eine Abbuchung aus Paris hatte es nie gegeben; dies war nur Teil der perfiden Masche. Bitte übermitteln Sie am Telefon niemals Geheimnummern, Tan-Nummern, Gutscheincodes, Codes von Online-Bezahlkarten usw. Kein Bankunternehmen, keine Polizei, keine Staatsanwaltschaft wird jemals solche Daten am Telefon von Ihnen verlangen. Blocken Sie solche Versuche sofort ab, legen Sie auf und wählen Sie den Notruf 110.

2. Raub scheitert - Täterin festgenommen, Wiesbaden-Biebrich, Albert-Schweitzer-Allee, Sonntag, 25.07.2021, 15:00 Uhr

(he)Gestern versuchte eine 35-jährige Wiesbadenerin eine 87-Jährige, ebenfalls in Wiesbaden wohnhafte Seniorin auszurauben, scheiterte jedoch an der Hartnäckigkeit des Opfers sowie dem schnellen Einschreiten von Zeugen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte die Täterin durch die Polizei festgenommen werden. Die zwei Damen standen gegen 15:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Albert-Schweitzer-Allee, als die jüngere die ältere Frau in ein Gespräch verwickelte und nach 50 Cent fragte. Die hilfsbereite Seniorin holte nun ihre Geldbörse aus der Tasche und wollte nach den 50 Cent schauen. Die Täterin griff nun nach dem Portemonnaie und wollte es der 87-Jährigen entreißen. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, denn die Seniorin hielt die Geldbörse fest. Auf diese Auseinandersetzung wurden vorbeifahrende Passanten aufmerksam, stoppten ihren PKW und wollten eingreifen. Daraufhin beendete die Täterin jedoch sofort den Übergriff und entfernte sich vom Tatort. Dank des Einschreitens der Zeugen und des unmittelbaren Wählens des Notrufes konnte die mutmaßliche Täterin unweit des Tatortes festgenommen werden. Die Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen und bittet weitere Zeuginnen oder Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

3. Randalierer von Polizei festgenommen, Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße, Sonntag, 25.07.2021, 00:50 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten Zeugen einen Mann, welcher augenscheinlich wahllos PKW beschädigte und auf Ansprache auch ihn ansprechende Zeugen bedrohte. Die Polizei konnte den polizeibekannten Wiesbadener festnehmen. Gegen 00:50 Uhr wurde aus der Abraham-Lincoln-Straße ein Mann gemeldet, welcher mehrere PKW beschädige und scheinbar ein Messer in der Hand trug. Als ihn eine Zeugin aus ihrem PKW heraus auf sein Tun ansprach, bedrohte er diese. Hierbei trug er eine Schere in der Hand. Sofort in den Bereich entsandte Streifen konnten den beschriebenen Mann festnehmen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er entsprechend in eine Klinik gebracht und dort aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, entsprechende Strafanzeigen wegen der Sachbeschädigung an den PKW und der Bedrohung gegenüber der Zeugin jedoch gefertigt.

4. Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtet, Wiesbaden-Igstadt, Weingartenstraße, Sonntag, 25.07.2021, 22:30 Uhr

(he)Am späten Sonntagabend kam es in der Weingartenstraße in Igstadt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem der Täter gewaltsam in das Haus eindrang und dort nach Diebesgut suchte. Kurz vor Eintreffen der verständigten Polizei gelang ihm die Flucht. Gegen 22:30 Uhr wurde aus dem betroffenen Objekt ein Lichtschein gemeldet und unmittelbar Streifen entstand. Bei Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort war der Täter augenscheinlich gerade dabei zu flüchten und verschwand im Grünstreifen der vor Ort befindlichen Gleisanlage. Eine Verfolgung führte nicht zur Festnahme des Täters, jedoch zum Auffinden von vermeintlichem Diebesgut. Die im Nachgang durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass der Täter durch eine eingeschlagene Glasfüllung einer Zugangstür in das Haus gelang. Wer gestern Abend gegen 22:30 Uhr in der Weingartenstraße in Igstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

5. Geschlagen und mit Kampfhund bedroht, Wiesbaden, Rheingaustraße, Sonntag, 25.07.2021, 18:30 Uhr

(gr)Zu einer Körperverletzung mit anschließender Bedrohung und Beleidigung kam es am vergangenen Sonntag in der Rheingaustraße in Wiesbaden Biebrich. Ein 31-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau gerieten zunächst in einem Bus in eine verbale Auseinandersetzung. Infolgedessen schlug der Mann mit der Hand in das Gesicht der Frau, beleidigte Sie und drohte ihr, seinen mitgeführten Kampfhund auf sie loszulassen. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde auf Grund seines aggressiven Verhaltens, sowie eines erhöhten Atemalkoholwertes von 2,56 Promille durch die Polizei festgenommen und verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Der mitgeführte Hund konnte im Tierheim untergebracht werden. Sollte es sich bei dem Tatverdächtigen tatsächlich um den Halter des Tieres handeln, wird durch die Stadtpolizei eine Haltereignung veranlasst. Weiterhin muss sich der 31-Jährige in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, sowie der Bedrohung und Beleidigung verantworten.

6. Gebrochene Nase nach Körperverletzung, Wiesbaden, Michelsberg, Sonntag, 25.07.2021, 02:12 Uhr

(gr)Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten führte bei einem 35-jährigen Taunussteiner in der Nacht zum Sonntag zu einer gebrochenen Nase. Eine Gruppe von fünf bis sechs Personen kam am Wiesbadener Michelsberg zunächst mit den beiden Geschädigten in eine verbale Auseinandersetzung. Anschließend schlugen die bislang unbekannten Täter mit den Fäusten in die Gesichter der beiden 35 und 18 Jahre alten Geschädigten. Der 18-jährige blieb hierbei äußerlich unverletzt. Bei den unbekannten Tätern soll es sich um junge Männer im Alter von 25 bis 30 Jahre gehandelt haben. Die Männer seien ca. 180 cm groß gewesen und sollen laut Angaben der Angegriffenen ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 zu melden.

7. Räuberischen Diebstahl wegen Basecap

Wiesbaden, Passage Höhe Wilhelmstraße 36, Samstag, 24.07.2021, 00:05 Uhr

(ps) Ein beiges Basecap der Marke Ralph Lauren wurde bei einer Auseinandersetzung zweier Jugendgruppierungen am Samstag, 24.07.2021 in der Passage zwischen Markplatz und der Wilhelmstraße Höhe Nr. 36 in Wiesbaden entwendet. Die rund 30EUR teure Kopfbedeckung des 20-jährigen Geschädigten aus Wiesbaden, der zum Tatzeitpunkt in einer vierköpfigen Gruppe vom Warmen Damm in Richtung Marktplatz unterwegs war, weckte das gesteigerte Interesse eines männlichen Täters aus einer entgegenkommenden Jugendgruppierung, bestehend aus 5-8 Personen. Dieser sprach den Geschädigten auf die Mütze an und riss Sie ihm dann unvermittelt vom Kopf. Bei dem Versuch seine Schirmmütze wiederzuerlangen, wurde ein Freund des Geschädigten leicht verletzt. Dieser wurde durch einen Schlag eines zweiten Täters getroffen, welcher ihn mit der flachen Hand ins Gesicht traf. Die Gruppe der beiden männlichen Täter floh anschließend in Richtung Marktkirche. Der Mützendieb soll männlich und ca. 19-21 Jahre alt gewesen sein. Er hatte laut Opfer eine "südländische Erscheinung" und dunkle nach oben gegelte Haare. Er trug ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt, eine hellblaue Jeanshose und eine Bauchtasche über die Schulter. Der zweite Täter konnte als männlich, ebenfalls mit "südländischer Erscheinung" beschrieben werden. Er trug ein weißes T-Shirt und eine rote Jogginghose. In der Gruppierung der beiden Täter sollen sich auch 1-2 weibliche Personen befunden haben. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Tel.: 0611 345-0 zu melden.

8. Versuchter Einbruch in mehrere Firmen, Wiesbaden, Frankfurter Straße, Freitag, 23.07.2021, 20:00 Uhr - Sonntag, 25.07.2021, 13:00 Uhr

(ps) Einen Sachschaden von insgesamt 1500EUR verursachten unbekannte Täter zwischen dem vergangenen Freitagabend und Sonntagmittag bei dem Versuch, in ein mehrgeschossiges Gebäude in der Frankfurter Straße einzubrechen. Nachdem sie zunächst mit einem Hebelwerkezug an der Haupteingangstür der ersten der drei geschädigten Firmen scheiterten, gelang der gewaltsame Einstieg in das Gebäude durch ein Fenster der zweiten Firma im Erdgeschoss. Im Gebäude wurden die Räumlichkeiten der zweiten Firma durchsucht. Anschließend bewegten die Täter sich vermutlich in das zweite Obergeschoss, wo Sie erneut beim Aufhebeln der zwei dortigen Eingangstüren einer dritten Firma scheiterten. Daraufhin flohen die Täter in unbekannte Richtung. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Tel.: 0611 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell