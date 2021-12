Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211219 - 1503 Frankfurt-Bonames: Lieferwagen in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern in den frühen Morgenstunden zündeten Unbekannte einen Lieferwagen an. Das Feuer beschädigte auch noch andere Fahrzeuge. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 04:00 Uhr am Samstagmorgen wurde der brennende Transporter in der Dornholzhäuser Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand der Wagen in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf zwei weitere geparkte Autos übergegriffen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei stellte den Lieferwagen sicher. Die Brandursachenermittler des Polizeipräsidiums Frankfurt haben die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

