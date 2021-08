Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210827 - 1035 Frankfurt-Nordend: Betrug an 80-Jährigem

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 26. August 2021, gegen 15.00 Uhr, erhielt ein 80-jähriger Frankfurter den Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Diese teilte ihm mit, dass es eine irreguläre Abbuchung von seinem Konto gegeben habe, weswegen sie dieses nun einsehen müsse.

Um den Vorgang abschließen zu können, bat sie den 80-Jährigen um Angabe der IBAN sowie um eine aktuelle PIN, die der Rentner über seine Telefontastatur eingeben solle, was er auch tat. Insgesamt zweimal gab der Geschädigte PIN über die Tastatur ein, was zwei Überweisungen in Höhe von zusammen 5.000 Euro ermöglichte.

