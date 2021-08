Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210827 - 1034 Frankfurt: 25 Jahre Kriminalprävention in Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

Der Frankfurter Präventionsrat lädt zur Jubiläumsveranstaltung "25 Jahre Kriminalprävention in Frankfurt a.M." - Präventionstag Innenstadt - am Mittwoch, den 1. September, 14.00-18.00 Uhr, auf der Konstablerwache ein.

Vor 25 Jahren haben sich die Stadt Frankfurt a.M., das Polizeipräsidium Frankfurt und die Frankfurter Staatsanwaltschaft zusammengetan, um gemeinsam als Präventionsrat Kriminalität vorzubeugen und das Sicherheitsgefühl der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Bei der Jubiläumsveranstaltung auf der Konstablerwache kann sich jeder an den Informationsständen des Frankfurter Präventionsrats, der Polizei, der Bundespolizei, der Stadtpolizei Ordnungsamt, der Feuerwehr und weiteren Hilfseinrichtungen rund um das Thema Vorbeugung und Sicherheit informieren. Wer möchte, kann auch sein Fahrrad codieren lassen. Für die Codierung ist eine Voranmeldung unter E-Mail: fpold.ppffm@polizei.hessen.de oder Tel. 069-755 34310 erforderlich. Darüber hinaus werden die drei Schutzleute vor Ort des 3. Reviers offiziell in ihr Amt eingeführt.

Die derzeit gültigen Corona-Bestimmungen sind einzuhalten.

Hinweis für Pressevertreter:

Die Jubiläumsveranstaltung wird um 14.00 Uhr von Stadtrat Markus Frank eröffnet. Polizeipräsident Gerhard Bereswill, Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Albrecht Schreiber und weitere Persönlichkeiten der Frankfurter Hilfseinrichtungen werden ebenfalls anwesend sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell