Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210623 - 0739 Frankfurt-Fechenheim: Alk am Steuer - Ungeheuer

Frankfurt (ots)

(hol) Heute Morgen verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Unfall im Stadtteil Fechenheim. Er war über eine rote Ampel gefahren und mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen.

Gegen 05:45 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines Fiat die Hanauer Landstraße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung "Ernst-Heikel-Straße" missachtete der Unfallverursacher nach derzeitigen Erkenntnissen eine rote Ampel und kollidierte mit einem entgegenkommenden und in die "Ernst-Heikel-Straße" abbiegenden Opel. Anschließend prallte der Fiat im Kreuzungsbereich gegen die Ampelanlage, die in der Folge ausfiel. Sowohl der Unfallfahrer, als auch der 53-jähriger Fahrer des Opel, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die Hanauer Landstraße stadtauswärts zeitweise gesperrt werden.

Bei dem 27-Jährgen nahmen die Beamten vor Ort deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Eine Blutprobe soll nun klären, wie hoch der Alkoholisierungsgrad genau war. Den Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmte die Polizei sofort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell