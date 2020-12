Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201229 - 1321 Frankfurt-Höchst: Tätertrio nach Trickdiebstahl in U-Haft

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Zwei Jugendliche und ein Heranwachsender sitzen nach einem am Sonntag (27. Dezember 2020) in Frankfurt-Höchst begangenen Trickdiebstahl in U-Haft. Zivilbeamte hatten diese zuvor festgenommen.

Die drei 14-, 16- und 20-Jährigen fielen den Zivilfahndern zunächst am Höchster Bahnhof durch ihr verdächtiges Verhalten auf. Am Abend sprachen sie dann im Bereich der Königsteiner Straße/Hospitalstraße einen 53-jährigen Mann an und traten nahe an diesen heran, wobei es auch zum Körperkontakt kam. Im weiteren Verlauf konnten die Beamten beobachten, wie zwei von ihnen den Mann ablenkten während der Dritte aus dessen Jackentasche eine Geldbörse entwendete. Schon kurze Zeit später nahmen die Beamten die auf frischer Tat erwischten Diebe fest und mit aufs Revier. Für alle drei erging ein U-Haftbefehl. Sie wurden in eine JVA eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell