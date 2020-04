Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200402 - 0306 Frankfurt-Eschersheim: Paketbote bestohlen

Frankfurt (ots)

(dr) Vorgestern Abend (31.03.2020) überraschten fünf bislang unbekannte Täter den Fahrer eines Paketlieferdienstes und erbeuteten zunächst mehrere Pakete aus einem Transportfahrzeug.

Gegen 19:10 Uhr stellte der Fahrer seinen Transporter in Höhe der Niedwiesenstraße 49 ab, um dort Pakete auszuliefern. Während sich der Paketbote auf Höhe der Fahrertür befand, begaben sich die Täter ans Fahrzeugheck zum Ladebereich des Transporters und entnahmen aus diesem mehrere Pakete. Zeugen beobachteten den Diebstahl und machten den Fahrer sofort darauf aufmerksam. Umgehend machten sich die fünf Täter aus dem Staub. Auf ihrer Flucht ließen sie jedoch fast alle Pakete fallen. Kurzzeitig konnte der Fahrer noch einen der Diebe festhalten. Dieser riss sich aber wieder los und entkam wie seine Komplizen in Richtung der angrenzenden Bahngleise. Was immer noch fehlt und im Besitz der Täter sein dürfte, ist noch ein Paket.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, Haare seitlich kurz rasiert mit kurzem dunklen Deckhaar und Pony, blauer Kapuzenpullover der Marke "Nike", blaue Trainingshose und schwarze Sportschuhen mit weißer Sohle, trug weiße Kopfhörer (Airpods) und hielt eine weiße Basecap der Marke "Nike" in der Hand.

2. Täter: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, schwarzer Kapuzenpullover mit Reißverschluss, blaue Trainingshose, schwarze Sportschuhe.

3. Täter: Männlich. südländisches Erscheinungsbild, heller Kapuzenpullover mit grünen Ärmeln und grüner Kapuze (aufgezogen), schwarze Umhängetasche, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe.

4. Täter: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, heller Kapuzenpullover, schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe.

5. Täter: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, heller Kapuzenpullover, dunkle Jacke.

Zeugen, mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 in Verbindung zu setzen.

