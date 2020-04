Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200402 - 0305 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Drogendealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ker) Am Mittwoch, den 01.04.2020, gelang es der Polizei, dank des Hinweises eines Anwohners, einen Drogendealer im Bahnhofsgebiet festzunehmen. Auch eine größere Menge Marihuana wurde dabei aufgefunden.

Gestern Mittag, gegen 14:00 Uhr, beobachtete ein Anwohner in der Niddastraße zufällig, wie sich eine männliche Person mit einer schwarzen Tasche im Bereich vor einer dortigen Gaststätte aufhielt. Da dies dem Zeugen verdächtig vorkam, beobachtete er das Geschehen weiter und konnte schließlich sehen, wie die Person die Tasche in einem dortigen Blumenkasten versteckte und sich daraufhin auf eine nahegelegene Bank setzte. Kurz darauf erschien auch schon der erste "Kunde" und der Verdächtige übergab ein kleines Tütchen, welches er zuvor aus der versteckten Tasche holte. Auch dieses "Geschäft" wurde von dem Zeugen beobachtet. Die verständigte Polizei konnte den fleißigen Verkäufer, einen 22-jährigen Frankfurter, noch vor Ort antreffen und festnehmen. Auch das "Warenlager", die schwarze Tasche mit nahezu 120 Gramm Marihuana in mehreren kleinen Tütchen verpackt, wurde durch die Beamten geleert.

In Ermangelung von Haftgründen wurde der Festgenommene, welcher bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell