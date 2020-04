Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200401 - 0303 Frankfurt-Innenstadt: Diebe scheitern nach "Erfolg"

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 31.03.2020, scheiterten drei Diebe in der Fahrgasse bei dem Versuch aus einem Pkw eine Tasche zu stehlen. Zwei von ihnen konnten vor Ort festgenommen werden. Kurz zuvor waren die drei Beschuldigten (29, 30 und 40 Jahre alt) bei einem Diebstahl noch erfolgreich gewesen.

Zuerst verwickelten die drei Männer gegen 13:30 Uhr in der Battonstraße einen 35-jährigen Mann an dessen Pkw in ein Gespräch. Als der Geschädigte dann in seiner Wohnung verschwunden war, gelang es den dreien aus dem Fahrzeug ein Handy, einen Receiver und eine Powerbank zu stehlen. Dies war offenbar nicht genug, da sie wenig später nur eine Straße weiter erneut ein Opfer suchten. In der Fahrgasse schlug dann einer der Beschuldigten auf den Reifen eines geparkten Fahrzeuges und bewirkte damit, dass ein 52-jähriger Mann, welcher im Fahrzeug saß, ausstieg. Den Anderen misslang in diesem Moment jedoch der Versuch, eine Tasche auf der Beifahrerseite zu stehlen. Mitarbeiter eines angrenzenden Restaurants hatten nämlich den Diebstahlsversuch bemerkt und zu Fuß die Verfolgung des flüchtenden Trios aufgenommen. Zwei von ihnen konnten schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

In Ermangelung von Haftgründen wurden die Beschuldigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Den dritten Beschuldigten ermittelte die Polizei im Nachgang anhand von Videoaufzeichnungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell