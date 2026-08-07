Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Bauschheim: Grauer Mercedes (GG-MJ 5000) gestohlen/Kripo sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (07.08.) haben Kriminelle einen grauen Mercedes C 200 entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-MJ 5000 war in einer Grundstückseinfahrt in der Baumstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich möglicherweise mit einem unberechtigt erlangten Schlüssel Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 20) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Mercedes entgegengenommen.

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