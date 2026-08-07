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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbrecher haben Blumenladen im Visier

Rüsselsheim (ots)

Auf Geld hatten es Kriminelle in der Nacht zum Freitag (07.08.) bei einem Einbruch in einen Blumenladen in der August-Bebel-Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in den Floristik-Betrieb und entwendeten anschließend einen geringen Geldbetrag aus einer Kasse. Mit ihrer Beute flüchteten die ungebetenen Besucher vom Tatort. Sie hinterließen zudem einen Schaden von rund 1500 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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