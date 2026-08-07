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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme eines 36-Jährigen nach räuberischem Diebstahl

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagabend (6.8.), gegen 17.15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einkaufszentrum am Luisenplatz gerufen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein mutmaßlicher Ladendieb im Alter von 36 Jahren, Waren zu entwenden. Als ihn ein Mitarbeiter darauf ansprach, griff der Tatverdächtige diesen körperlich an. Der Mitarbeiter hielt den 36-Jährigen gemeinsam mit einer Sicherheitskraft bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann anschließend vorläufig fest.

Der alkoholisierte Tatverdächtige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen und musste im weiteren Verlauf eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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