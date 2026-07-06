Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Brieftauben im Visier Krimineller

Bischofsheim (ots)

Auf ungewöhnliche Beute hatten es Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (05.07.) abgesehen. Unbekannte verschafften sich über die Umzäunung Zugang auf ein Gelände "Am Schindberg" und entwendeten anschließend aus einem dortigen Taubenschlag neun Jungtauben. Die Tauben haben einen Wert von insgesamt mehreren tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat CI 20) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

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