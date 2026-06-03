Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: 25-Jähriger aus Groß-Umstadt vermisst

Polizei bittet um Mithilfe

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Groß-Umstadt (ots)

Seit Sonntag, 31. Mai 2026, wird der 25-jährige Etienne Weber aus Groß-Umstadt vermisst.

Der 25-Jährige ist circa 1,90 Meter groß, hat eine schlanke Statur, lange braune Haare (meist zum Zopf gebunden) sowie einen Kinn- und Oberlippenbart. Herr Weber trägt vermutlich graue Sneaker. Zur weiteren Bekleidung ist nichts bekannt.

Herr Weber hat auch Bezüge in den Raum Aschaffenburg bzw. Kleinostheim.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Etienne Weber seit dem 31. Mai 2026 gesehen?

- Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/9690 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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