Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 14-Jähriger wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim (ots)

Seit Dienstagabend (24.02.) wird der 14-jährige Jayden Hedwig aus Rüsselsheim vermisst. Zuletzt gesehen wurde er gegen 21.15 Uhr mit einem Fahrrad am Berliner Platz. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zu seinem Auffinden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach dem Vermissten gefahndet wird.

Der 14-Jährige kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat dunkle, lockige Haare. Der 14-Jährige trug bei ihrem Verschwinden einen lilafarbenen Pullover, dunkle Jeans und schwarze Schuhe.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell