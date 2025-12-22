Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: 13-Jährige vermisst/Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt (ots)

Seit Sonntagnachmittag (21.12.), gegen 14.30 Uhr, wird die 13-jährige Iuliana Stefania Bozgan aus einer Wohngruppe in Michelstadt vermisst. Sie könnte per Bahn unterwegs sein. Die Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, etwa 50 Kilogramm schwer und schlank. Die 13-Jährige hat schulterlange, schwarze Haare, die sie sich möglicherweise abrasiert hat. Sie ist mutmaßlich mit einem schwarzen Hoodie und schwarzer Hose bekleidet und führt einen Rucksack mit sich.

Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062/953-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

