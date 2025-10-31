PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach
Gernsheim: Vermisstenfahndung nach 78-Jähriger
Auto aufgefunden

Bickenbach / Gernsheim (ots)

Im Rahmen der Fahndung nach einer vermissten 78-Jährigen aus Bickenbach (wir hatten berichtet) konnte am Mittwoch (29.10.) das Fahrzeug der Gesuchten im Bereich von Gernsheim aufgefunden werden. Von der Frau fehlt jedoch weiterhin jede Spur. Die Dame wird seit vergangenem Freitag (24.10.) vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einem hilflosen Zustand befindet und Hilfe benötigt. Zeugen, die sie in Gernsheim gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 06151/969-0 an das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Eine Aufnahme der Gesuchten ist in der Bezugsmeldung zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6145011

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

