POL-DA: Bickenbach: 78-jährige mit Fiat Punto, Kennzeichen DA-HI 4182, vermisst

Bickenbach (ots)

Seit Freitagabend (24.10.) wird die 78-jährige Ilse Heil aus Bickenbach vermisst. Sie ist mit einem schwarzen Fiat Punto mit dem Kennzeichen DA-HI 4182 von zu Hause weggefahren. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einem hilflosen Zustand befindet und Hilfe benötigt.

Sie ist ca. 165-170cm groß, hat eine schlanke Statur und kurze graue Haare. Bekleidet war sie mit einer roten Steppjacke, blauen Jeans und schwarzen Stiefeln.

Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise bitte an die Polizeistation in Pfungstadt unter 06157-95090 oder jede andere Polizeidienststelle. Ein Foto der Vermissten ist beigefügt.

gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

