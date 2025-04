Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbruch und Sachbeschädigung in Schule/Wer hat etwas bemerkt?

Heppenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zunächst bereits in der Zeit zwischen Dienstagabend (15.04.) und Mittwochmittag (16.04.) in das Starkenburg Gymnasium in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Nachdem sich die ungebetenen Besucher Zutritt in die Schule verschafften, beschädigten sie im Innern eine Gittertür und ließen Farbdosen mitgehen. Mit der Farbe beschmierten sie anschließend den Schulhof und weitere Gegenstände.

Am späten Sonntagabend (21.04.) wurde dann eine erneute Sachbeschädigung auf dem Schulgelände festgestellt. In der Sporthalle des Gymnasiums wurde ein Fenster sowie ein Holzkonstrukt zerstört. Insgesamt belaufen sich die Schäden nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

