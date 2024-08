Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßfdorf-Gundernhausen: Festnahme nach Diebstahl in Selbstbedienungsladen

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Roßdorf (ots)

Ein polizeibekannter Mann geriet in Roßdorf unter die Beobachtung von zivilen Einsatzkräften und konnte vorläufig Festgenommen werden. Nach einem mutmaßlichen Diebstahl am Dienstag (30.7.) in einem Selbstbedienungsladen in der Hauptstraße, konnten Zivilfahnder einen 27-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte soll Waren im Wert von 252,56 Euro entwendet haben. Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt nahm den Mann daraufhin vorläufig fest. Bei der anschließenden Absuche des Grundstücks konnten die Beamten zahlreiche Beweismittel sicherstellen, die den Tatverdacht weiter erhärteten. Da der Beschuldigte verdächtig ist, mindestens zehn weitere Diebstähle in dem Discounter begangen zu haben, wurde er der Haftrichterin am Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

